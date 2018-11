Facebook réorienterait sa plateforme vidéo Watch pour séduire les trentenaires

Surfant sur la vague de popularité des 860 EVO, le fabricant annonce une nouvelle série 860 QVO au format S-ATA de 2,5 pouces.

Comme son nom le laisse supposer, elle intègre des puces de V-NAND (NAND 3D dans le langage du fabricant) QLC avec quatre bits par cellules contre trois pour la TLC, deux pour la MLC et un seul pour la SLC. Un contrôleur maison MJX est de la partie.

Ils peuvent grimper jusqu'à 97 000 et 98 000 IOPS. Les débits annoncés sont de 550 Mo/s maximum en lecture et 520 Mo/s en écriture… avec la technologie TurboWrite. Pour rappel, celle-ci permet d'utiliser une partie de l'espace comme s'il s'agissait de SLC : jusqu'à 42 Go sur le modèle de 1 To et 78 Go sur ceux de 2 et 4 To.

Une fois cette capacité dépassée, il faut plutôt compter sur des performances de 80 Mo/s (1 To) ou 160 Mo/s (2 To et 4 To) pour le fabricant. Il revendique une endurance en écriture de 360 To, 720 To et 1 440 To pour ces trois modèles. La garantie est de trois ans.

Samsung annonce une disponibilité en janvier, avec un tarif de 149,99 dollars pour la version de 1 To. Rue du Commerce propose d'ores et déjà les 860 QVO en précommande avec une livraison à partir du 15 janvier : 1 To pour 149,90 euros, 2 To pour 259,90 euros et enfin 4 To pour 479,90 euros, soit entre 0,15 et 0,12 euro par Go.

Plusieurs de nos confrères américains ont pu tester les nouveaux 860 QVO : AnandTech (1 et 4 To), Guru 3D (2 To), Legit Reviews (1 et 2 To) et Storage Review (1 et 4 To) pour ne citer qu'eux.