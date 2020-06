Facebook récupère les restes de Microsoft Mixer et se paie Ready at dawn

Racheté il y a quatre ans (sous le nom de Beam), le service avait encore faire l'objet d'une refonte graphique en mars dernier. Cela n'empêche pas Microsoft de l'abandonner, incitant ses utilisateurs à migrer… vers Facebook Gaming.

Ce dernier devra donc mener la bataille face à Twitch (Amazon) et YouTube. Il ne pourra par contre pas compter sur des streamers tels que Ninja, qui avait signé une exclusivité avec Mixer en fin d'année dernière.

Il aurait en effet refusé un gros chèque, tout comme Shroud, pour suivre le mouvement… gardant néanmoins les revenus du précédent. Une belle opération, comme le souligne Yvan Gaudé de Canard PC.

Ce n'est pas la seule belle prise de Facebook dans le jeu vidéo, puisque l'on apprend que le réseau social s'est payé le studio Ready at dawn, formé il y a une vingtaine d'années par d'anciens de Blizzard et Naughty dogs, connu pour la série God of War, The order : 1886 ou encore Lone Echo.

De son côté, Microsoft dit vouloir désormais se concentrer sur le lancement de sa Xbox Series X, xCloud, son Game Pass et ses studios. Et laisser l'écosystème se construire autour de ses produits plutôt que de vouloir tout contrôler.