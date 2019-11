Facebook Pay : le réseau social lance sa solution de paiement

Le service commencera à être déployé cette semaine sur Facebook et Messenger pour les utilisateurs aux États-Unis. Dans un premier temps, sont concernés les collectes de fonds, les achats in-game, les billets de spectacles, le transfert d'argent entre personnes et des achats sur certaines Pages. Un site dédié a été mis en ligne.

Le réseau social prend les devants et précise directement que son service « n'est pas automatiquement configuré pour les applications où vous êtes actif, à moins que vous ne choisissiez de le faire». Vous pouvez accorder les autorisations au cas par cas, ou de manière globale.

En plus de Facebook et Messenger, Facebook Pay sera prochainement disponible sur Instagram, WhatsApp et d'autres applications. Il est distinct de Calibra, le portefeuille pour la cryptomonnaie Libra.

Comme pour les autres moyens de paiement, Facebook enregistre la date de la transaction, le montant et les coordonnées. Une foire aux questions relatives à la vie privée a été mise en ligne.

On y apprend par exemple que, « comme avec les autres produits, les actions entreprises avec Facebook Pay peuvent être utilisées, entre autres, pour vous fournir des contenus et annonces plus pertinents [...] Par exemple, si vous achetez un gant de baseball sur Facebook Marketplace, vous pouvez voir une publicité pour une batte de baseball ».