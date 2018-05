Facebook lance son « Portail pour les jeunes »

Le réseau social s'intéresse de plus en plus aux enfants, notamment via son application Messenger Kids. Cette fois-ci, les adolescents sont visés (l'âge minimum pour créer un compte sur Facebook est de 13 ans).

Dans une nouvelle opération séduction, Facebook a mis en ligne un « guide pour tout ce qui a trait à Facebook : conseils d’ordre général, astuces d’initiés, informations concernant la confidentialité et la sécurité, et tout ce dont vous avez besoin pour une expérience optimale sur Facebook ».

Parmi les informations données, nous retrouvons des explications pour apprendre à connaître Facebook, assurer votre sécurité, définir votre réseau et partager en toute sécurité. Les profils, les pages, les événements, les groupes, la gestion de son audience, de ses informations, etc. sont également détaillés.

Bref beaucoup d'informations... peut-être trop pour réussir à intéresser suffisamment longtemps un adolescent.