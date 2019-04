Facebook F8 : ça commence demain

Le réseau social va parler à son écosystème et aux développeurs à l'occasion de sa grand-messe annuelle. Une conférence organisée dans un contexte toujours plus complexe pour le géant américain.

Même si l'entreprise va bien, elle est toujours plus contestée sur ses pratiques, celles de ses partenaires et sa tendance à se contenter de s'excuser lorsqu'elle est prise la main dans le sac. Les conséquences pourraient ainsi s'aggraver dans les mois à venir.

S'il devrait être principalement question des nouvelles fonctionnalités attendues pour Facebook, Instagram, Messenger ou Whatsapp, mais aussi d'IA, de jeu vidéo avec Oculus, d'outils open source ou de monétisation, les questions de censure, de vie privée et autres fake news devraient être très présentes.

Espérons que Mark Zuckerberg et ses équipes auront plus à dire cette fois que « nous sommes désolés », multipliant les poncifs et promesses à l'endroit de dirigeants de plus en plus enclins à exploiter le contrôle des contenus pour tenter de régler leurs problèmes.