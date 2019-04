Facebook efface « par erreur » d'anciennes publications de Mark Zuckerberg

Le fabricant avait annoncé qu'il proposerait une telle console il y un an déjà. Il s'agissait alors de répondre aux Nintendo Mini.

Sur Twitter, Sega annonce que sa Sega Drive Mini sera mise en vente le 19 septembre pour 80 euros, avec deux manettes à trois boutons et 40 jeux.

Les 10 premiers titres sont déjà connus. On y retrouve notamment Sonic, Altered Beast, Castlevania, Ecco The Dolphin et Space Harrier II. Un site dédié a été mis en place au passage.