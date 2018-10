Si vous êtes testeur Windows Insider et que vous étiez depuis peu sur la build 17763, vous n’aurez pas profité longtemps de cette version stable. Dans le canal rapide se déverse déjà la première build 19H1, nom de code de la mise à jour suivante.

19H1 indique simplement « premier semestre 2019 » et pointe vers la première des deux mises à jour majeures de l’année prochaine. Si Microsoft garde son rythme, on devrait rester sur mars et septembre pour les finalisations, avec quelques semaines de plus à chaque fois pour la diffusion.

Les nouveautés de cette build 18252 ne sont pour l’instant pas légion. On note quand même une amélioration réclamée depuis longtemps dans les Paramètres, à savoir l’ajout des propriétés étendues pour les connexions Ethernet, avec ajout d’une IP fixe, déclaration d’un DNS préféré, etc.

Ces réglages étaient auparavant réservés à l’ancien panneau de configuration, signe que la transition aura pris bien des mises à jour.

Cette version embarque également une nouvelle icône symbolisant l’absence de connexion Internet. Elle est apparue sur les Always Connected PC et représente une planète accompagnée d’un panneau sens interdit. Elle remplace toutes celles disponibles jusqu’ici, différente selon le contexte : cellulaire, Ethernet et Wi-Fi.

Enfin, la police Windows Ebrima fait son apparition, permettant de lire les documents ADLaM. Ce dernier est un système d’écriture pour la langue peule, largement employée en Afrique de l’Ouest.

Si vous êtes dans le canal rapide mais n’avez pas envie de repartir tout de suite pour un tour, il est conseillé de basculer sur le canal lent. Pour l’October 2018 Update, il s’était écoulé plusieurs mois avant que Microsoft se décide à y publier une préversion.