Facebook déploie son Messenger 4, simplifié et dépoussiéré

Lors de sa conférence F8, Facebook l’avait reconnu : son application Messenger était lourde et encombrée. On attendait donc un sursaut ergonomique et des optimisations.

L'editeur déploie donc depuis hier son Messenger 4, avec d’importantes promesses de simplicité. L’interface a été nettoyée et ne laisse par exemple en bas plus que trois onglets : conversations, contacts et découverte.

Le premier rassemble toutes les conversations, qu’elles soient en tête à tête ou en groupe. La publication d’un statut ou d’une Story passe alors par deux icônes en haut à droite de ce panneau. Les Stories publiées apparaissent toujours en haut. À voir d’ailleurs si on peut enfin désactiver cet affichage (pour ceux qui ne voudraient que du texte).

En proposant deux onglets centrés sur les conversations et contacts, il ne reste que le dernier pour y caser tout le reste. Facebook y concentre ses Instant Games, les actualités, les bons plans, les liens avec certaines marques, etc.

Visuellement, le nouveau Messenger dépoussière également son interface avec davantage de personnalisation. Les bulles peuvent par exemple s’afficher dans des dégradés de couleurs vives qui ne sont pas sans rappeler Skype. Un mode sombre doit également être ajouté dans un avenir « proche ».

Le déploiement du nouveau Messenger se fera sur plusieurs semaines, Facebook précisant que les changements pourront déconcerter une partie des utilisateurs. On imagine que l’entreprise veut contrôler le flot de protestations.

Que ce soit sous Android ou iOS, il faut donc attendre que la boutique vous propose la mise à jour.