Facebook Dating lancé aux États-Unis avec Secret Crush, puis en 2020 en Europe

Dernière étape pour la mise à jour semestrielle automnale de Windows 10. Simplement connue sous son nom de branche « 19H2 », elle sera distribuée sous forme de mise à jour cumulative classique pendant un Patch Tuesday, probablement celui du 8 octobre.

Cette version ne contient aucun apport majeur : uniquement des corrections et des optimisations de performances, agrémentées de quelques petits ajouts.

On peut par exemple créer un évènement dans le calendrier directement depuis la vue s’ouvrant depuis la base des tâches, quand on clique sur l’heure. Quelques améliorations également pour la gestion des notifications, plus souple, et de petites images font leur apparition dans certaines zones des Paramètres pour mieux montrer à l’utilisateur ce qu’il verra.

Microsoft dit également avoir amélioré l’efficacité énergétique pour des PC portables embarquant « certains processeurs » (sans dire lesquels). Windows 10 dispose également d’une nouvelle « rotation » dans la distribution des tâches, pour mieux répartir les calculs entre les cœurs « favorisés » d’un processeur.

Notez qu’il existait en fait deux branches de test pour la 19H2 : une avec les petits ajouts, l’autre sans. Désormais, il ne reste plus que celle avec les ajouts dans le canal Release Preview. Pour rappel, ce dernier sert aux derniers tests avant la distribution générale.