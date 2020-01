Facebook commence le déploiement de sa nouvelle version web

Selon Cnet, qui dit avoir reçu l’information de l’entreprise, le nouveau design annoncé au printemps dernier a commencé son déploiement, auprès d’un premier groupe d’utilisateurs d’abord.

Les concernés verront une petite fenêtre leur proposer de tester cette nouvelle mouture, dont l’interface a été largement modernisé.

Le design remanié se veut beaucoup plus clair, moins encombré, mettant l’accent sur les éléments importants et sur la facilité à retrouver une information ou une fonction. La colonne centrale, sur fond gris clair est encadré par la colonne d’accueil à gauche, celles des suggestions à droite, et en haut par les sections et le champ de recherche.

Peut-être que la « vraie » nouveauté de ce design est sa compatibilité avec le mode sombre. Lui aussi avait été annoncé et est maintenant attendu de pied ferme, pour contrebalancer une interface encore plus blanche que précédemment.

Le nouveau design doit répondre à plusieurs impératifs, à commencer par un renouement avec les utilisateurs. Facebook a beau avoir environ 2,5 milliards d’utilisateurs, il est moins utilisé par les jeunes populations, qui lui préfèrent d’autres services, comme Snapchat, Instagram (qui appartient à Facebook) ou même TikTok.

Cette version est également l’occasion de repartir sur des bases « neuves », avec le remaniement des outils centrés sur la vie privée et la sécurité, en dépit des limitations que nous avions soulignées il y a peu.

On est par contre toujours sans nouvelle des versions « desktop » du client Messenger, elles aussi annoncées au printemps dernier.