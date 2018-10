Facebook catalogue les publicités politiques achetées aux États-Unis

Deux ans après avoir récolté 6,5 millions d'euros (4,5 millions chez ACG Management et 2 millions chez Bpifrance), la société aixoise double la mise en ouvrant son capital à Amundi Private Equity Funds (Amundi PEF) et A Plus Finance.

Comme c'était déjà le cas avec la précédente levée de fonds, Crosscall utilisera cette manne financière pour « consolider sa marque, renforcer sa maîtrise industrielle et poursuivre sa croissance en France et à l’international ». Elle est déjà présente dans une dizaine de pays (Italie, Espagne, Allemagne), mais veut se lancer « sur de nouveaux continents ».

La société affirme enfin qu'elle « reste la seule marque conceptrice de smartphones sur le marché à capitaux 100 % français ». Les fondateurs restent toujours majoritaires.