Facebook a aidé le FBI à identifier un homme utilisant Tails pour du cyberharcèlement

L’histoire est racontée par Motherboard, mais tous les tenants et aboutissants ne sont pas connus : « Facebook a payé un montant à six chiffres à une entreprise de cybersécurité pour développer une faille 0-day dans Tails afin d'identifier un homme qui extorquait et menaçait des filles ».

Un porte-parole du réseau social s’est exprimé chez nos confrères : « Le seul résultat acceptable pour nous était que Buster Hernandez soit mis en face de ses responsabilités pour abus sur les jeunes filles […] C’était un cas unique, car il utilisait des méthodes tellement sophistiquées pour cacher son identité, que nous avons pris la mesure extraordinaire de travailler avec des experts en sécurité pour aider le FBI à le traduire en justice ».

Selon un ancien employé, « dans ce cas, il n’y avait absolument aucun risque pour les utilisateurs autres que cette seule personne[…] Nous n’aurions jamais fait une action qui aurait affecté quelqu’un d’autre, comme ajouter une porte dérobée ». Pour Motherboard, cette décision était très controversée au sein de l'entreprise.

Nul doute que cette « jurisprudence » va faire parler d’elle.