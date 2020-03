Face au Covid-19, Amazon, Microsoft et Twitter prennent de nouvelles précautions

Amazon et Twitter ont recommandé à leurs employés d’éviter les vols, aussi bien intérieurs qu’internationaux, afin de limiter les risques. Les aéroports jouent un rôle stratégique dans la diffusion d’une maladie.

Dans le cas de Twitter, ces mesures resteront actives jusqu’à ce que l’OMS ou les CDC (Centers for Disease Control) lâchent du lest sur les mesures de précaution, ou qu’un vaccin soit prêt. « Notre but est de réduire le risque que quiconque à Twitter puisse contracter ou diffuser le virus. Il est important que nous prenions ces mesures proactives pour nous protéger nous-mêmes et les autres, et minimiser la diffusion du Covid-19 ».

Microsoft a pour sa part confirmé que le MVP Summit, du 15 au 20 mars, ne sera pas un évènement « physique ». À la place, les sessions se tiendront en ligne uniquement. Ce ne sont que les dernières conséquences en date dans le monde du numérique.

Après le Mobile World Congress en février, plusieurs autres évènements ont été annulés, dont la Game Developers Conference. On ne sait pas encore ce qui se passera pour la WWDC d’Apple, la Build 2020 de Microsoft ou la Google I/O, qui se tiennent traditionnellement en mai ou début juin.