La société a publié un communiqué où elle explique que « la crise sanitaire actuelle et les turbulences macroéconomiques causées par Covid-19 ont créé un environnement qui n’est pas propice à la poursuite d’une acquisition de HP Inc ».

En plus de retirer son offre, Xerox ne souhaite également plus placer ses propres candidats au conseil d’administration de HP Inc.