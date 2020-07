L'équipe met en avant la détection des applications F-Droid, des pages pisteur, de nouvelles couleurs et traductions (Allemand, Arabe, Catalan, Grec, Italien, Russe) « et toujours 0 pisteur ! ».

Cet outil vous permet pour rappel d'analyser les autorisations, SDK et autres solutions de pistages présentes dans les applications que vous utilisez au sein d'un appareil Android. Il se veut ainsi plus complet et plus informatif.