Eutelsat IoT First : un « service intégré » de connexion par satellite pour les objets connectés

Le service avait été lancé fin août 2018 pour une durée limitée, mais il revient aujourd'hui en étant disponible plus largement aux États-Unis (18 novembre), au Royaume-Uni (5 novembre) et en Australie (29 octobre).

Vous pouvez donc acheter une Xbox One X, S ou S All-Digital « à crédit » (elle vous appartient à la fin du contrat), à partir de 19,99 dollars par mois avec un engagement de 24 mois. Deux ans d'abonnement à Xbox Game Pass Ultimate sont également inclus.

« Les joueurs aux États-Unis et au Royaume-Uni qui achètent leur console Xbox One via All Access auront la possibilité de passer au Projet Scarlett dès qu'elle sera disponible fin 2020 et dès qu'ils auront effectué au moins 18 paiements de leurs mensualités », explique le fabricant.

Une offre spéciale jusqu'au 31 décembre permet aux clients de passer à Scarlett au bout de 12 mois seulement. Dans tous les cas, les conditions tarifaires ne sont pas précisées. En Australie, pas de mise à jour. Les clients devront racheter leur console (a priori payer les mensualités restantes) et ensuite passer à Scarlett.

Rien n'est pour le moment indiqué pour le reste du monde.