Études et esport : LDLC s'associe à la Tony Parker Adequat Academy

La TPAA du joueur de basket ouvrira ses portes cet été à Lyon pour accueillir sa première promotion de jeunes à partir de 15 ans.

Elle est « basée sur un concept novateur alliant passion, études et emploi [et] permet à de jeunes passionnés de se construire un projet de vie avec la promesse d’un job à la clé », et pas uniquement des passions sportives comme le basket.

LDLC entre en piste aux côtés de la TPAA pour le côté esport. La Team LDLC explique qu'il a l'intention « en 2019 de créer un projet visant à lutter contre le décrochage scolaire lié à la pratique de haut niveau en sport électronique ».

Ainsi, « un cursus dédié à l’esport verra ainsi le jour à la Tony Parker Adéquat Academy en septembre 2019, où les jeunes passionnés suivront des entraînements esportifs donnés par la Team LDLC et des cours au sein du lycée privé Acadomia intégré à l’Academy ».

A la rentrée prochaine, 10 joueurs ou joueuses de haut niveau seront admis, avec les frais de scolarité entièrement pris en charge.