Et voilà que LG parle déjà de 6G…

Alors que tout le monde (fabricants, opérateurs, régulateurs...) a les yeux tournés vers la 5G qui commence seulement à arriver (l'ouverture des réseaux commerciaux est prévue pour 2020 en France), LG a décidé de faire parler de lui d'une autre manière.

À l'heure ou les « première mondiales » sont de mises chaque fois qu'un bout de code transite en 5G ou presque, LG ouvre « un laboratoire de recherche sur la 6G au KAIST [Institut supérieur coréen des sciences et technologies, ndlr] à Daejeon, à 164 km au sud de Séoul », comme l'indique l'agence de presse sud-coréenne Yonhap.

« Nous renforcerons la R&D pour le réseau mobile de la nouvelle génération dans le but de jouer un rôle de leader dans la standardisation mondiale et de créer de nouvelles opportunités commerciales », affirme Park Il-pyeong, directeur de la technologie chez LG. Autre possibilité : LG veut faire parler de lui en surfant sur le buzz du moment.

En se basant sur l'International Research Journal of Engineering and Technology, nos confrères ajoutent que « la 6G visera à intégrer les satellites pour une couverture mondiale dans le but de fournir des taux de données beaucoup plus élevés et un débit encore plus rapide que la 5G ».

Lors de nos différentes rencontres avec les équipes de Bouygues Telecom, Orange et SFR, nous avions déjà posé la question d'un travail en cours sur la 6G, mais il était encore trop tôt pour y penser selon les opérateurs. Ils se concentrent pour le moment sur la 5G.