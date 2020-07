Et voilà qu’Orange devient courtier en assurance

Lancée en novembre 2017, la banque en ligne engrange des clients, mais sans réussir à convaincre. Elle revendiquait 500 000 clients en février 2020. Stéphane Richard jouait les pompiers : « on ne renonce pas du tout, c’est un projet sur 10 ans ».

Aujourd’hui, Orange Bank annonce qu’elle « consolide son développement avec les Assurances 24h mobile ». Ce service est issu du rachat d’Orange Courtage en mars dernier. Ce dernier compte « aujourd’hui 450 000 clients particuliers et 150 000 clients professionnels ». Cette annonce est l’occasion de mélanger les choux, les carottes et les patates : « La banque compte désormais plus d’un million de clients, comptes, crédit et assurance ».

« Concrètement, les assurances proposées couvrent le vol, la casse, l’oxydation des équipements des clients : téléphones mobiles, tablettes et objets connectés ». Deux services sont proposés :

Le premier permet au client d’assurer son téléphone mobile ou sa tablette (achetés ou non chez Orange) dès lors qu’il l’utilise sur une ligne Orange ou Sosh.

Le second comprend l’ensemble des équipements du foyer (mobiles et tablettes achetés ou non chez Orange et utilisés sur une ligne Orange ou Sosh, et objets connectés achetés chez Orange).

L’engagement est de 12 mois minimum et le tarif « va de 2,99 euros par mois à 29,99 euros par mois en fonction de la valeur du mobile à assurer pour la première assurance ; il est de 24,99 euros par mois pour la seconde ».

Vous pouvez souscrire via les boutiques Orange, le service client, ainsi que sur les sites Orange et Sosh.