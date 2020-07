Et voici un écran Zoom avec trois caméras et huit micros

Durant le confinement, la popularité et la fréquentation du service ont explosé… non sans mal puisque la société a dû faire face à de nombreuses failles de sécurité. Des correctifs et explications sont arrivés par la suite.

La société annonce cette fois une nouveauté matérielle en partenariat avec DTEN : un écran tactile de 27" (1080p) paré pour les visioconférences. Il dispose de trois caméras grand-angles et de huit micros.

« Le logiciel Zoom est préinstallé sur l'appareil et l'interface est conçue pour fournir un accès facile aux fonctions Zoom populaires », explique TechCrunch. L’écran DTEN Me est disponible en précommande, pour 599 dollars, mais aux États-Unis uniquement.