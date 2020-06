Et voici Pokemon Smile pour… « motiver les enfants à se brosser les dents »

The Pokémon Company explique que « grâce à cette application créative, le brossage se transformera en une aventure palpitante ».

Mais comment diable un tel « miracle » vous demandez-vous ? « Grâce à l'appareil photo de votre appareil mobile, vos enfants pourront se brosser les dents tout en sauvant des Pokémon prisonniers de bactéries cariogènes ». Espérons que les images ne fuiteront pas…

Pokémon fait un rappel important et utile : « Cette application n'a pas pour vocation de prévenir ou de soigner les caries. Elle ne garantit pas non plus que les joueurs développeront un intérêt pour le brossage de dents ou qu'ils en feront une habitude ».

Quoi qu’il en soit, le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse rappelle quelques règles de base : « Se brosser les dents deux fois par jour, pendant deux minutes ; voir tous les ans le chirurgien-dentiste dès 1 an ; éviter les sucreries et les boissons sucrées, surtout le soir ».