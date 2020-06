Et voici le PlayStation Bug Bounty (pour le PSN et la PS4), 50 000 dollars pour une faille critique

On ne peut pas dire que le fabricant soit pressé puisque la console est disponible depuis plus de sept ans (de nombreuses failles ont donc certainement été colmatées) et que la relève va arriver d’ici la fin de l’année avec la PlayStation 5.

Quoi qu’il en soit, le programme de chasse aux bugs rémunéré est lancé sur HackerOne. Il était déjà en place, mais uniquement de manière privée avec des chercheurs triés sur le volet. Désormais, il est accessible à tout le monde.

Les primes vont de 100 dollars pour une faille avec un faible niveau de dangerosité sur le PlayStation Network (contre 500 dollars sur la PS4), à respectivement 3 000 et 50 000 dollars pour une brèche critique. Tous les détails se trouvent par ici.