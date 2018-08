Espaces, Metal : N26 et Revolut se piquent des idées de services

Disponible depuis fin juillet, ce service permet aux plus jeunes de trouver des programmes pensés pour eux. Trois profils sont disponibles : 3 à 5 ans, 6 à 8 ans et 9 ans et plus.

Les contenus proposés varient suivant l'offre MyCanal à laquelle vous avez souscrit : « Vous y trouverez tous les contenus jeunesse disponibles avec votre abonnement, issus des chaînes CANAL+, CanalPlay, Télétoon+, Disney Cinéma, Canal J, Piwi+, Disney Channel, etc. » explique en effet le groupe.

MyCanal Kids est directement accessible depuis l'adresse kids.mycanal.fr et sera intégré dans les applications Android et iOS.