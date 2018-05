Equifax : la fuite est toujours plus importante avec 56 000 passeports, permis et autres cartes d'identité

Plusieurs nouveautés importantes débarqueront bientôt dans Outlook, d’abord la version web puis 2016 pour Windows.

Microsoft y intégrera tout d’abord les Adaptive Cards, qui permettent aux développeurs de définir une structure dans laquelle l’information peut être accompagnée d’actions. Par exemple, la réponse à une demande formulée par un client, présentant plusieurs options.

Microsoft Pay sera également intégré dans Outlook. Toute entreprise envoyant une facture via un prestataire spécifique pourra se faire payer directement depuis le webmail. Stripe, Braintree, Zuora, FreshBooks, Intuit, Invoice2Go, Sage, Wave et Xero seront pris en charge au début.

Cette fonction ne commencera à apparaître que pour un petit nombre d’utilisateurs d’ici quelques semaines. Elle sera ensuite progressivement étendue, Microsoft souhaitant collecter des retours sur l’expérience utilisateur. Car elle aura beau être pratique, elle induira un changement d’habitude qui devra s’accompagner de la confiance nécessaire pour payer depuis Outlook.

Microsoft suit ainsi l'évolution actuelle des webmails, qui tentent d'effacer un maximum de frictions. Gmail et Outlook vont ainsi se battre pour faire rester le plus longtemps possible l'utilisateur dans leur interface, sans avoir à la quitter pour d'autres actions.