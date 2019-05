Epic rachète Psyonix, le studio de Rocket League

Sur le premier trimestre 2019, le texan affiche des revenus de 1,27 milliard de dollars, en baisse de 23 % sur un an, principalement à cause du marché des cartes graphiques. La chute n'est plus que de 10 %, imputable cette fois-ci aux processeurs. Par contre, le bénéfice net dévisse de 82 % : 16 millions de dollars contre 81 millions un an auparavant.

Derrière ces deux mauvaises nouvelles, une bonne tout de même : la marge brute gagne cinq points en passant de 36 à 41 %. « Les revenus des processeurs Ryzen et EPYC, ainsi que des GPU pour les datacenters ont plus que doublé par rapport à l'année précédente », explique Lisa Su.

Dans le détail, la branche Computing and Graphics affiche des revenus de 831 millions de dollars (-26 % sur un an, -16 % sur trois mois) pour un produit d'exploitation de 16 millions (-88 % sur un an).

Pour celle Enterprise, Embedded and Semi-Custom, les chiffres sont respectivement de 441 millions de dollars (-17 % sur un an, +2 % sur trois mois) et 68 millions de dollars (+385 %). En prenant en compte des pertes du produit d'exploitation de 48 millions de dollars pour le reste du groupe, le total est donc positif de 38 millions de dollars, contre 120 millions l'année dernière.

L'annonce des résultats n'a eu que peu d'influence sur l'action de la bourse, qui s'établit à l'heure actuelle à 26,81 dollars.