Epic Games signe avec trois studios pour distribuer leurs jeux

L’éditeur ne veut plus être une société développant uniquement des jeux et un moteur de jeux (Unreal Engine). Elle a donc signé des partenariats avec trois studios aux titres connus pour distribuer leurs prochaines créations :

Remedy Entertainment (Quantum Break, Control…)

Playdead (Limbo, Inside…)

Gen Design (Shadow of the Colossus, et The Last Guardian )





Pour Hector Sanchez, directeur de la publication d’Epic Games, ces trois « sont parmi les studios les plus innovants et talentueux de l’industrie, avec des visions fortes de leurs prochains jeux. Ils auront le plein contrôle créatif, tandis qu’Epic fournira de solutions fondations pour le financement et les services des projets ».

Plus précisément, la répartition se fera sur une base de 50/50. En échange, Epic Games couvrira jusqu’à 100 % des frais de développement, y compris les salaires, la traduction, la publication, le marketing et l’assurance qualité. Plus important, les studios resteront maîtres de leur propriété intellectuelle.

Il s’agit donc d’un nouveau type de contrat que la seule publication sur la plateforme Epic Games. Pour cette dernière, à la manière d’autres boutiques, Epic garde 12 % du chiffre généré et reverse les 88 % restants aux éditeurs.