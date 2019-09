Epic Games ne sait « pas comment finir » Unreal Tournament, définitivement annulé

Google Go, la version « light » de l’application principale, est désormais disponible sur l’ensemble des smartphones Android, et non plus la seule édition Go du système.

Un changement d’attitude que certains apprécieront, puisque cette version se distingue avant tout par une plus grande légèreté, en consommant notamment moins d’espace de stockage.

Pour Google, le message se concentre sur l’adaptabilité face aux connexions capricieuses, puisque l’application a initialement été conçue pour des marchés où les réseaux mobiles sont clairsemés ou moins fiables.

En outre, la version publiée sur le Play Store intègre Lens (recherche et traduction en direct de ce que l’utilisateur vise avec l’appareil photo) ainsi que la lecture audio des textes.