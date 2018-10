Epic Games lève 1,25 milliard de dollars

Cela fait maintenant près de deux ans que l'on entend parler de ces produits et de leur promesse d'une réalité virtuelle en très haute définition. Ils se rapprochent désormais de leur lancement.

Pimax a en effet ouvert les précommandes, avec des tarifs affichés entre 699 dollars pour le modèle 5K Plus et 899 dollars pour le 8K. Des accessoires, bundles et autres éditions spéciales sont également proposés.

Ce lancement intervient un an après une campagne de financement participatif des plus réussie. Pour rappel, ces modèles annoncent un champ de vision (FOV) de 200°, avec une fréquence d'affichage de 80/90 Hz selon les cas.

La date de livraison n'est pour le moment pas précisée.