Epic Games jette l’éponge, Fortnite est désormais disponible sur Google Play

Depuis août 2018, le jeu est disponible sur Android, mais pas via la boutique officielle de Google, uniquement depuis le site de l'éditeur en téléchargeant un fichier APK. Les choses viennent de changer, comme l’explique Polygon.

Le constat est amer pour Epic Games qui s’explique auprès de nos confrères : « Google désavantage les logiciels téléchargeables en dehors de sa boutique, grâce à des mesures techniques et commerciales telles que des pop-ups de sécurité effrayants et répétitifs pour les logiciels téléchargés et mis à jour ».

« Pour cette raison, nous avons lancé Fortnite pour Android sur le Google Play Store », ajoute l’éditeur qui indique qu’il continuera de proposer son jeu en dehors de la boutique également.

Si Epic Games n’en fait pas mention dans son explication, la querelle se trouve aussi sur les 30 % ponctionnés par Google pour les achats in-app, qui avaient poussé l’éditeur à se passer du Play Store. L’année dernière, il avait demandé une exception pour Fortnite, refusée par le géant du Net.

Epic Games a donc finalement jeté l’éponge… mais « espère que Google révisera ses politiques et ses transactions commerciales dans un proche avenir ». Plusieurs autres sociétés s’y sont attaquées, également sur l’App Store d’Apple, sans succès pour le moment.