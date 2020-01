Énergie nucléaire : le CEA et Engie prolongent leur accord de recherche jusqu’au 31 décembre 2022

Elles sont partenaires depuis 2007 déjà, et viennent de signer pour trois ans supplémentaires.

Les deux entités travaillent sur « l’amélioration des performances et de la sûreté des réacteurs », « le développement de la connaissance des phénomènes d’évolution des matériaux », « le démantèlement, la déconstruction et l’assainissement d’installations nucléaires » et « la maîtrise de la radioprotection »

Le CEA et Engie expliquent aussi avoir des échanges « dans le domaine de la transition énergétique », ouvrant ainsi la porte à une collaboration sur des travaux dépassant le cadre du nucléaire.