Endemol Shine s’associe à Plex (notamment en France) pour diffuser du contenu « gratuit »

Le logiciel multimédia s’est pour rappel lancé dans le streaming de vidéo financé par la publicité (AVoD) fin 2019, appuyé par des accords avec plusieurs studios : Warner Bros, MGM, Lionsgate, Bandai, Orio Picture et Legendary.

Désormais, le groupe Endemol Shine vient grossir la liste dans plusieurs pays : France, États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, Allemagne, Italie et Espagne.

Des titres comme Anthony Bourdain: Parts Unknown, Bananas in Pyjamas, City Homicide, Deal or No Deal, MasterChef, McLeod’s Daughters, Mr Bean et Peaky Blinders sont concernés, mais nous n’avons pas le détail pour chaque pays.