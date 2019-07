Encore un départ chez Tesla : le directeur de la production passe chez Lucid Motors

Après plusieurs mois de silence, Microsoft a finalement diffusé hier soir la première build de la branche 19H2, qui doit déboucher sur l’évolution semestrielle de Windows 10 cet automne.

On s’attendait à ce que cette future mise à jour ne soit pas si majeure. Après tout, l’éditeur ne semblait avoir d’yeux que pour sa branche 20H1, avec des préversions plus d’un an à l’avance, laissant imaginer de profonds changements techniques.

Microsoft n’utilise pas le mot « mineur », mais évoque simplement une mise à jour axée sur les performances, les fonctions d’entreprise et l’amélioration de la qualité.

Pour les utilisateurs ayant déjà la May 2019 Update (lire notre dossier), elle s’installera ainsi comme une mise à jour cumulative mensuelle, donc sans passer par un processus séparé. L’éditeur semble sûr de son coup.

Pour ceux en revanche avec un Windows plus ancien, cette future version automnale remplacera la May 2019 Update comme mouture majeure à installer depuis Windows Update.

Cette nouvelle build est estampillée 18362.10000, montrant bien la « simple » évolution qualitative de l’actuelle May 2019 Update, qui en est à la 18362.207. Les testeurs la trouvent dans le canal lent, le rapide étant réservé à la branche 20H1.

Microsoft vise actuellement une diffusion pour septembre.