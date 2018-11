Encore un « bug » Facebook qui pouvait révéler des informations personnelles

Il a été identifié par l'équipe d'Imperva et signalé au réseau social en mai dernier. Évidemment, il a été corrigé avant sa divulgation.

Pour l'exploiter, il fallait attirer un utilisateur sur une page spécialement conçue pour cette attaque. Il devait ensuite cliquer dessus (n'importe où) pour ouvrir une popup ou un nouvel onglet sur la page de recherche de Facebook.

Si l'utilisateur était identifié sur son compte, le site piégé pouvait alors récupérer des informations via du cross-site request forgery (CSRF) : « Étant donné que le nombre d'éléments iframe sur la page [de recherche de Facebook, ndlr] reflète le nombre de résultats de la recherche, nous pouvons simplement les compter en accédant à la propriété fb.frames.length ».

Ainsi, « en manipulant le Graph Search de Facebook, il est possible de créer des requêtes qui renvoient des informations personnelles sur l'utilisateur ». Par exemple : en cherchant la liste des pages qu'il aime et qui s'appellent « Imperva », la recherche renverra une iframe (contenant un descriptif rapide et lien vers Imperva) si c'est le cas, ou aucune dans le cas contraire. Un simple décompte permet d'en déduire un oui ou un non, sans accéder au contenu de l'iframe.

Les chercheurs expliquent qu'il est possible d'aller plus loin avec des recherches savamment ciblées sur le Graph Search : regarder si l'utilisateur identifié sur Facebook a des amis provenant ou vivant dans un pays en particulier, s'il a pris des photos dans certains lieux, si lui ou ses amis ont publié un contenu contenant des mots clés, etc.

Bref, en manipulant adroitement le moteur de recherche sémantique avec des questions calibrées, il était possible d'en déduire des informations personnelles sur l'utilisateur connecté sur le navigateur et sur ses « amis ».