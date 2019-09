En orbite lunaire, la sonde indienne Chandrayaan-2 se prépare à tenter un alunissage

C'est en tout cas l'affirmation faite par un porte-parole de la société à The Verge : « Parrot a arrêté la production et le développement de tout drone, à l'exception de l'Anafi et de ses variantes ». Il ajoute que la société n'a plus de drones Mambo ou Swing en stock, mais qu'il peut en rester chez les revendeurs.

L'Anafi n'a pour rappel pas rencontré le succès escompté, comme le reconnaissant Henri Seydoux il y a quelques mois. Il ajoutait alors que « Parrot n'abandonnera[it] pas les drones », ce qui reste vrai pour le marché des professionnels.