En mai, Sonos arrêtera de proposer des mises à jour pour certains produits « legacy »

Il s’agit de produits qui ont été lancés il y a plus d’une dizaine d’années, dont la vente a cessé depuis longtemps. « Nous sommes cependant arrivés à un point où certains de nos produits les plus anciens ont été poussés à leurs limites techniques en termes de mémoire et de puissance de traitement », explique le fabricant.

Il se félicite que « 92 % des produits [qu’il a] vendus depuis [ses] débuts sont toujours utilisés actuellement ». Quoi qu’il en soit, voici la liste des appareils qui « ne recevront plus de mises à jour logicielles ou de nouvelles fonctionnalités » :

Zone Player original

Connect et le Connect:Amp (lancé en 2006, versions vendues jusqu’en 2015)

Play:5 de première génération (lancé en 2009)

CR200 (lancé en 2009)

Bridge (lancé en 2007)

Vous avez grosso modo deux choix : continuer à les utiliser tel que, ou bien opter pour le programme Trade Up et bénéficier de 30 % de remise sur l’achat d’un nouveau produit Sonos en remplacement d’un « legacy ».

Attention, dans ce cas « les produits anciens que vous choisirez de remplacer seront placés en mode recyclage, ce dernier supprime les informations personnelles identifiables de l’appareil et prépare ces produits à leur recyclage ». Il faut comprendre qu’ils seront alors inutilisables.

Sonos parle « d’un recyclage responsable », proposant à ses clients de les lui retourner. Mais ne donne aucune précision sur ce qu’il compte faire exactement.

On ne pourra d'ailleurs que regretter que le constructeur ne propose pas une autre approche que « briquer » des appareils encore fonctionnels. Ce, alors que la tendance est plutôt aux initiatives en matière de réutilisation des produits.