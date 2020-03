En Italie, le confinement sature la bande passante

La fermeture des écoles en Italie, et le recours croissant au télétravail, entraînent une explosion du trafic Internet alors que les enfants se tournent vers les jeux vidéo en ligne pour tromper l'ennui, constate Bloomberg.

Alors que les écoles, les magasins et les restaurants sont fermés afin de limiter la pire épidémie de coronavirus en Europe, la quantité de données transitant par le réseau national de Telecom Italia SpA a augmenté de plus des deux tiers au cours des deux dernières semaines, a indiqué la société.

Une grande partie de cette activité supplémentaire est due aux jeux en ligne tels que Fortnite et Call of Duty, a fortiori lorsque des millions d'enfants téléchargent la dernière mise à jour de 25 Go en même temps, au point de mobiliser plus de bande passante que les programmes d'entreprise et les applications de conférence téléphonique utilisés par les adultes travaillant à domicile.

« Nous avons signalé une augmentation de plus de 70 % du trafic Internet sur notre réseau fixe, avec une forte contribution des jeux en ligne tels que Fortnite », a déclaré mercredi Luigi Gubitosi, PDG de Telecom Italia. Le streaming sur Netflix et d'autres plateformes vidéo devrait également se développer, car les gens évitent les endroits bondés et restent à la maison.

La société suédoise Telia Carrier , qui exploite l'un des plus grands réseaux intercontinentaux de fibre optique au monde, a déclaré que son trafic avait augmenté de 2,7 % en février et qu'elle prévoyait une augmentation encore plus importante en mars.

« Tous les grands acteurs du marché de la visioconférence ont demandé des mises à niveau de la bande passante au cours des 10 derniers jours et certains demandent cinq fois plus », a déclaré Mattias Fridstroem, vice-président de Telia Carrier. « Si personne ne peut voler, il y aura besoin d'une énorme quantité de bande passante supplémentaire. »