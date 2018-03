En Europe, vers des licences 5G accordées pour 20 ans

Peu après la diffusion de la saison 4, Netflix vient d'annoncer qu'il renouvelait la série pour une cinquième saison à travers une petite vidéo.

Celle-ci ne livre aucun détail et précise juste que Black Mirror « sera de retour ». Aucune date n'est donc pour le moment connue.

Pour rappel, il y avait eu un peu plus d'un an entre les saisons 3 et 4 de la série, toutes deux diffusées sur Netflix.