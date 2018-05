En Chine, HMD dévoile le Nokia X6 avec « notch »

Le smartphone de 5,8 pouces (2 280 x 1 080 pixels) est donc le premier de la marque à disposer d'une encoche, comme c'est la mode en ce moment. Il est animé par un Snapdragon 636 avec 4 ou 6 Go de mémoire vive et jusqu'à 64 Go de stockage.

Il est équipé de deux caméras de 16 et 5 Mpixels à l'arrière, ainsi que d'un capteur de 16 Mpixels en façade. Connecteur USB Type-C, lecteur d'empreintes digitales et Android Oreo sont au menu.

Il est annoncé à partir de 1 299 yuans, soit 172 euros avec une conversion bête et méchante. Comptez 1 699 yuans (226 euros) pour la version avec 6 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage. Pour rappel, HMD/Nokia annonce souvent ses nouveautés en Chine, avant de les déployer dans le reste du monde.