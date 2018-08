En Chine, des données de 130 millions de clients d'hôtels en vente pour 8 bitcoins

Après l'annonce des GeForce RTX 2070 et 2080 Ti, le constructeur a indiqué que son outil de capture Ansel allait être adapté pour en tirer parti.

Ainsi, il sera possible de réaliser un cliché exploitant bien plus de rayons de lumière que pour le rendu effectué en temps réel. La fonctionnalité AI Up-res se chargera de son côté d'augmenter la définition de l'image finale jusqu'à 8K depuis du 1080p.

De nouveaux filtres ont également été ajoutés : intégration de sticker, découpage au format letterbox ou mise en place d'un fond vert. Reste à voir le résultat final dans des jeux. La disponibilité est annoncée pour l'automne.

Au passage, on apprend qu'Ansel sera exploitable dans plus de 150 jeux, et non plus seulement dans ceux exploitant le SDK dédié. Les possibilités seront néanmoins un peu limitées : pas de caméra libre, de 360°/VR ou de ray tracing.

Du côté d'UL Benchmarks, c'est l'évolution de 3DMark qui pose question. Dès mars dernier, on apprenait que la société travaillait sur une scène permettant de mesurer les performances lorsque DirectX Raytracing (DXR) était utilisé.

À l'époque, des captures issues d'une version modifiée de Time Spy étaient mises en avant, servant de tests techniques. Suite à de nouveaux articles parus dans la presse spécialisée, la société a néanmoins tenu à repréciser que c'est une nouvelle scène qui sera proposée dans 3DMark, via une mise à jour.

Il y a fort à parier qu'elle sera mise en ligne d'ici l'arrivée des GeForce RTX le 20 septembre, les tests effectués par la presse devant être publiés une semaine plus tôt.