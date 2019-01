En Allemagne, un tribunal déclare que les boutons Dash d'Amazon violent la loi

Maintenant que le CES de Las Vegas est terminé, le MWC de Barcelone (25 au 28 février) se prépare. Les rumeurs et autres « fuites » vont bon train, notamment chez Nokia.

Il y a quelques jours, 91mobiles présentait ce qui devrait être le Nokia 8.1 Plus de 6,22 pouces, avec un trou dans la dalle pour la caméra. Plus récemment, le compte Nokia_Leaks est revenu sur le Nokia 6.2 (Nokia 6 2019), comme repéré par Neowin. Il disposerait d'un écran de 6,2 pouces avec un « trou » et d'un Snapdragon 632. Il arriverait fin janvier ou début février.