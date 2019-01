En 2018, la Free Software Foundation a reçu deux dons d'un million de dollars

Le 25 décembre, le compte Twitter de la plateforme vidéo a publié une vidéo pour Noël, avec des chutes de dominos.

Quelques heures plus tard, Lily Hevesh se disait très heureuse de voir sa « carte de Noël » réutilisée, mais « un peu déçue » que YouTube reprenne sa vidéo sur Twitter sans aucun crédit. « Les gens volent mon travail tous les jours, mais c’est franchement triste de voir cela se produire par YouTube », ajoutait-elle.

Il faudra encore attendre quelques heures pour obtenir la réponse de la plateforme, via un nouveau tweet : « Notre erreur : nous avons oublié de créditer cette vidéo à @Hevesh5 », avec un lien vers sa chaîne YouTube.

Si les excuses et le lien sont bien présents, le tweet original est toujours en ligne sans aucun crédit. Pour les ajouter, YouTube aurait dû effacer son tweet et le republier puisqu'il n'est pour le moment pas possible de modifier un message.