Emmanuel Macron veut un débat au Parlement sur l’application StopCovid

« Plusieurs innovations font l'objet de travaux, comme une application numérique dédiée qui, sur la base du volontariat et de l'anonymat, permettra de savoir si oui ou non on s'est trouvé en contact avec une personne contaminée »

« Je souhaite qu'avant le 11 mai, nos assemblées puissent en débattre et que les autorités compétentes puissent nous éclairer ».

Dans son « adresse aux Français » d’hier soir, Emmanuel Macron indique qu’un débat aura lieu sur l’application StopCovid, portée par Cédric O, secrétaire d’État au numérique. Un débat se tiendra à l’Assemblée nationale et au Sénat, en particulier sur le terrain des droits et libertés. Et sans doute sur celui de l’efficacité.