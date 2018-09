Elgato : un Mini Dock Thunderbolt 3 avec HDMI, DP, USB 3.1 et Ethernet pour 149,95 euros

Le fabricant propose depuis longtemps déjà un Dock Thunderbolt 3. Il revient donc avec une version mini (10,5 x 5,7 x 2,5 cm au lieu de 20 x 8 x 2,9 cm).

La connectique comprend des sorties vidéos HDMI 2.0 et DisplayPort 1.2, un port USB 3.1 Gen 1 et un Ethernet Gigabit. Alors que la version classique dispose de deux ports Thunderbolt 3 (compatibles Daisy Chaining), ce n'est plus le cas de la version Mini qui intègre directement un câble Thunderbolt 3 (avec un connecteur USB Type-C). Les caractéristiques techniques détaillées sont disponibles par ici

Le Mini Dock Thunderbolt 3 est dès à présent disponible sur la boutique en ligne du constructeur pour 149,95 euros et il en sera de même sur Amazon à partir du 20 septembre, alors que son grand frère est vendu 299,95 euros.

Pour rappel, au début de l'été, la marque Elgato vendait sa division « gaming » à Corsair et se concentrait sur la domotique en devenant Eve Systems.