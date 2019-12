elementary OS 5.1 : nombreux apports pour la distribution lorgnant sur macOS

Évolution majeure pour la distribution Linux, pour rappel basée sur Ubuntu et proposant une ergonomie proche de celle de macOS. Elle utilise l’environnement de bureau Pantheon, lui-même basé sur GNOME.

Nommée Hera, la nouvelle version apporte de nombreuses nouveautés : support natif de Flatpak, noyau Linux 5.0, remaniement de l’écran de connexion, nouvel accompagnement au premier lancement, nouveaux raccourcis clavier, davantage de réglages pour l’accessibilité ou encore un panneau de paramètres révisé.

Les applications centrales d’elementary OS reçoivent elles aussi des améliorations, dont une apparence plus lumineuse pour Calendar, des boites de dialogue plus explicites dans Photos, un plus grand nombre de webcams prises en charge dans Camera, le support de l’API Cloudproviders dans Files ou encore une meilleure intégration de Git dans Code.

La récupération de la distribution depuis le site officiel propose par défaut de faire un don. Si vous ne voulez pas en faire un, il suffit de cliquer sur « Custom » et d’inscrire « 0 » dans le champ. Le bouton change alors pour « Download ».