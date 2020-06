Électronique grand public : la France en tête des prix les plus élevés en Europe

La direction générale de la Commission européenne chargée de l'information statistique à l'échelle communautaire vient de publier son bilan des prix à la consommation en 2019.

Les écarts sont importants, avec des prix variant du simple au triple dans les États membres, les écarts les plus marqués étaient pour « Restaurants & hôtels » ainsi que « Alcool & tabac ».

« L'électronique grand public est l'un des groupes de produits où les écarts de prix entre États membres ont été moins importants, allant de 91 % de la moyenne en Pologne à 111 % en France ». La France arrive donc en tête de cette catégorie avec les « niveaux de prix les plus élevés ».

Au classement général, la France est en huitième position avec un indice global de 114 (100 était la moyenne au niveau européen). Le Danemark arrive en tête (141 %), suivi par l’Irlande (134 %), le Luxembourg (131 %), la Finlande (127 %) et la Suède (121 %). « À l'autre extrémité de l'échelle, les niveaux de prix les plus faibles ont été relevés en Bulgarie (53 %) et en Roumanie (55 %) ».