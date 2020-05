Electronic Arts a doublé son bénéfice net

Cette période a aussi été particulière pour l’éditeur, avec « la quasi-totalité de ses effectifs au niveau mondial qui est passé au télétravail ». Cela n’empêche pas son chiffre d’affaires de la société sur son quatrième trimestre 2020 est de 1,387 milliard de dollars, en hausse de 9 % sur un an.

Le bénéfice net est par contre doublé à 418 millions de dollars, au lieu de 209 millions sur la même période en 2019. EA donne quelques chiffres sur ses licences phares : 25 millions de joueurs uniques sur FIFA 20, contre plus de 10 millions pour Star Wars Jedi: Fallen Order, Apex Legends était le jeu free-to-play le plus télécharger sur PS4 en 2019 et, enfin, le nombre de joueurs sur les Sims 4 était n’a cessé d’augmenter sur les quatre trimestres de son année fiscale 2020.

Sur un an, l’entreprise revendique 5,537 milliards de dollars de revenus, contre 4,950 milliards en 2019. Pour 2021, elle s’attend à un léger repli avec 5,525 milliards de dollars.