Élections présidentielles américaines : Google limitera la portée des publicités politiques

L’éditeur n’avait pas encore réagi dans ce domaine, alors que beaucoup ont déjà pris des mesures d’ampleur face à l’arrivée des prochaines élections présidentielles aux États-Unis, dans quelques mois.

Facebook s’est par exemple entouré de multiples mesures, alors que Twitter a choisi une approche plus radicale : aucune publicité politique ne sera publiée.

Google adopte une approche à mi-chemin. Les publicités politiques seront autorisées, mais avec un ciblage réduit. Seuls seront autorisés l’âge, le genre et le code postal. La décision porte sur les publicités affichées sur les pages du moteur de recherche, YouTube et l’ensemble des publicités fournies par Google aux autres sites.

L’éditeur affirme qu’une attention particulière sera portée au respect des règles établies et qu’il prendra les mesures nécessaires pour lutter contre les fake news en général.

Il rappelle également qu’un site est consacré à la transparence des publicités, sur le modèle du « qui a payé quoi ». On peut par exemple y voir qu’en Californie, sur la dernière période (30 mai 2018 à aujourd’hui), les plus grosses dépenses ont été faites par le « Trump Make America Great Again Committee » pour 8 514 500 dollars.

À compter du 3 décembre, une ventilation supplémentaire sera ajoutée, Google prévoyant d’intégrer des données telles que les candidats dans chaque État, titulaires, ballot measures, et toutes les publicités mentionnant des partis politiques.

Google ajoute que des mesures supplémentaires de transparence seront ajoutés aux publicités politiques dans les mois à venir, sans en dire plus pour l’instant.

La réaction du géant de la publicité était attendue, dans un contexte tendu depuis les élections qui ont mené Donald Trump à la Maison Blanche. L’influence étrangère (particulièrement russe) a été largement décriée. Même si elle se concentrait sur les réseaux sociaux, toutes les grandes entreprises technologiques sont aujourd’hui surveillées de près.