Effacer l'historique : un film de Gustave Kervern et Benoît Delépine (Groland) contre les géants du Net

Sur le premier trimestre de son année fiscale précédente (2018-2019), le groupe avait enregistré 109,1 millions d'euros. C'est toujours mieux qu'en 2017-2018 où il n'était question que de 100,8 millions. Pour rappel, le rachat de Materiel.net a été finalisé encore avant, en mars 2016.

Le groupe affirme que « ce premier trimestre bénéficie d’un retour à la croissance pour les activités BtoC, à l’exception de Materiel.net ». Ce dernier perd 8,6 millions d'euros de chiffre d'affaires pour arriver à 17,7 millions au premier trimestre.

De son côté, « le réseau des boutiques LDLC.com poursuit son développement avec une progression des ventes de + 13 % », pour atteindre 14 millions d'euros au premier trimestre 2019 (47 magasins), contre 12,4 millions un an auparavant (31 magasins).

Pour quasiment 50 % de boutiques en plus, le chiffre d'affaires ne progresse donc que de 13 % : de 0,4 million d'euros en 2018, le revenu moyen par boutique est passé à 0,23 million d'euros seulement.

« Au total, en incluant Materiel.net, l'activité BtoC enregistre un chiffre d'affaires de 65,3 millions d'euros au 1er trimestre 2019-2020, contre 71,7 millions un an plus tôt ». L'activité BtoC hors boutiques est donc de 51,3 millions d'euros au premier trimestre 2019, alors qu'elle était de 59,3 millions un an plus tôt.

Après son entrepôt de Nantes en juin, la société finalise la cession des murs de son siège social à Limonest pour 32,3 millions d'euros : « cette cession permet de générer 11,4 millions d'euros de cash net de frais divers et une réduction de l’endettement financier de 19,1 millions d'euros ».

Avec la vente de son entrepôt nantais, les deux opérations « engendrent une réduction de l’endettement financier net du Groupe LDLC de 41 millions d'euros avant impact fiscal de ces opérations ». Il était pour rappel de 61,5 millions au 31 mars 2019 et de 52,4 millions au 31 mars 2018.