Edge pour iOS se dote de la prévention de suivi

Le nouvel Edge, sorti le 15 janvier, active par défaut la prévention du suivi. À l’instar de Firefox, elle se paramètre selon trois niveaux : basique, normal et strict. Le dernier bloque la majorité des dispositifs de suivi, certaines publicités étant emportées au passage. Ce réglage peut cependant empêcher certains sites de fonctionner correctement.

La nouvelle mouture d’Edge pour iOS embarque cette prévention du suivi, avec les trois mêmes réglages. Les avertissements sont les mêmes : plus l’utilisateur monte en protection, plus les sites sont susceptibles de rencontrer des problèmes. Le niveau « normal » est sélectionné par défaut et reste recommandé.

Notez que la version pour iOS embarque par défaut Adblock Plus. La prévention du suivi n’est pas un bloqueur de publicités, même si certaines disparaissent effectivement en niveau strict. Les utilisateurs souhaitant naviguer « tranquillement » et sans publicités pourront donc laisser le niveau normal et s’en remettre à Adblock.

Enfin, la nouvelle mouture permet de synchroniser les données avec l’ancien ou le nouvel Edge.