Edge disponible en canal Dev sur Windows 7, 8 et 8.1

Le canal Dev du nouvel Edge est maintenant accessible aux anciennes versions de Windows, à savoir 7, 8 et 8.1. Elle vient compléter le canal Canary lancé la semaine dernière.

Le canal Dev se distingue de Canary par son rythme de sortie : une préversion par semaine au lieu d’une par jour, la sélection se faisant sur la qualité globale du code. Les testeurs ont ainsi en théorie moins de problèmes potentiels qu’avec les builds Canary.

On note surtout que le canal Dev est maintenant disponible pour toutes les plateformes concernées par le nouvel Edge : Windows 10, macOS et les anciens Windows. On attend donc que la bêta se manifeste, en espérant qu’elle sortira pour tous les systèmes d’une traite.

Ces différents rythmes sont bien sûr les mêmes que pour Chrome, puisque le navigateur de Microsoft en reprend les bases. La bêta aura un cycle de six semaines environ, comme devrait l’avoir la version finale.